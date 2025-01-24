Вестник Кавказа

Дружба народов России и Армении обеспечивает безопасность двух стран - посол

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Посол РФ в Ереване заявил, что партнерство российского и армянского народов – главный элемент в благополучии и безопасности двух стран. Символической фигурой в этом стал Александр Грибоедов, к памятнику которого дипломаты вознесли цветы по случаю праздника.

Сотрудничество народов России и Армении – залог благополучия, процветания и безопасности двух стран, поделился посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на церемонии в Ереване, приуроченной ко Дню дипломатического работника.

"Это сотрудничество, по моему глубокому убеждению, — необходимый, ключевой элемент благополучия, безопасности, процветания наших стран и наших народов. Поэтому для меня то, что мы сегодня делаем, наполнено особым актуальным смыслом. Это не только про историю, но это и про сегодняшний, и про завтрашний день"

- Сергей Копыркин

Он подчеркнул символический смысл возложения цветов к памятнику Александра Грибоедова в профессиональный праздник и передал, что фигура российского дипломата и писателя олицетворяет многовековые братские отношения, объединяющие народы двух стран.

Напомним, что посол также прокомментировал возможность визита главы МИД РФ Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Ереван. Он передал, что вопрос прорабатывается.

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