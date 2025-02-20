Спикер Совфеда РФ передала Эрдогану послание от Путина

Председатель Совфеда провела в Турции встречу с главой этого государства. В ходе переговоров обсуждались, в частности, ситуации вокруг Украины и Сирии.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, прибывшая накануне с визитом в Турции, передала главе этого государства устное послание от его российского коллеги. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Совфеда.

"Спикер СФ передала турецкому лидеру устное послание от президента РФ Владимира Путина, касающееся вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки"

– пресс-служба Совфеда

Матвиенко также затронула в беседе с Реджепом Тайипом Эрдоганом ряд международных тем, включая Украину, Сирию и Ближний Восток.

Помимо этого, она поведала ему о прошедших в Анкаре переговорах с турецкими парламентариями.