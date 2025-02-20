Вестник Кавказа

Спикер Совфеда РФ передала Эрдогану послание от Путина

Валентина Матвиенко и Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт Совфеда России
Председатель Совфеда провела в Турции встречу с главой этого государства. В ходе переговоров обсуждались, в частности, ситуации вокруг Украины и Сирии.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, прибывшая накануне с визитом в Турции, передала главе этого государства устное послание от его российского коллеги. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Совфеда.

"Спикер СФ передала турецкому лидеру устное послание от президента РФ Владимира Путина, касающееся вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки"

– пресс-служба Совфеда

Матвиенко также затронула в беседе с Реджепом Тайипом Эрдоганом ряд международных тем, включая Украину, Сирию и Ближний Восток.

Помимо этого, она поведала ему о прошедших в Анкаре переговорах с турецкими парламентариями.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1350 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Зачем Ирану российский газ?

Зачем Ирану российский газ?

Трамп прокомментировал отмену санкций против России

Трамп прокомментировал отмену санкций против России

Россия заинтересована в реализации проектов с США - Кремль

Россия заинтересована в реализации проектов с США - Кремль

Лавров провел встречу с Пезешкианом

Лавров провел встречу с Пезешкианом

Путин обсудил с Рахмоном сотрудничество России и Таджикистана

Путин обсудил с Рахмоном сотрудничество России и Таджикистана

Путин созвонился с Си Цзиньпином

Путин созвонился с Си Цзиньпином

Кремль назвал многообещающим общение президентов России и США

Кремль назвал многообещающим общение президентов России и США

Президент США оценил недавний разговор с Владимиром Путиным

Президент США оценил недавний разговор с Владимиром Путиным

Дороги вокруг Азова станут лучше

Дороги вокруг Азова станут лучше

Путин и Си Цзиньпин обсудят США

Путин и Си Цзиньпин обсудят США

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы