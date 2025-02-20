В Грузии 700 школ закрыли из-за непогоды

В Грузии учебный процесс из-за неблагоприятных погодных условий приостановлен в 700 школах. В Минобразования рассказали, когда школы снова откроются в Грузии.

В Грузии мощные снегопады привели к приостановке занятий в 700 школах, рассказал глава Минобразования страны Александр Цуладзе.

"Только после того, как мы убедимся, что окружающая среда безопасна для возобновления учебы, мы разрешим открыть школы"

– министр

Он добавил, что в настоящее время уже ведутся работы по уборке снега и ликвидации других последствий непогоды. Также принимаются меры по поддержке педагогов, сообщил глава Минобразования Грузии.

Напомним, в Грузии продолжаются снегопады и метели, до конца недели на территорию страны также придет сильное похолодание.