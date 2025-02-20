Вестник Кавказа

В Грузии 700 школ закрыли из-за непогоды

Школа в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии учебный процесс из-за неблагоприятных погодных условий приостановлен в 700 школах. В Минобразования рассказали, когда школы снова откроются в Грузии.

В Грузии мощные снегопады привели к приостановке занятий в 700 школах, рассказал глава Минобразования страны Александр Цуладзе.

"Только после того, как мы убедимся, что окружающая среда безопасна для возобновления учебы, мы разрешим открыть школы"

– министр

Он добавил, что в настоящее время уже ведутся работы по уборке снега и ликвидации других последствий непогоды. Также принимаются меры по поддержке педагогов, сообщил глава Минобразования Грузии.

Напомним, в Грузии продолжаются снегопады и метели, до конца недели на территорию страны также придет сильное похолодание.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1120 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Часть вуза перейдет на удаленку из-за кори в Северной Осетии

Часть вуза перейдет на удаленку из-за кори в Северной Осетии

Старейшая школа Кисловодска полностью обновилась

Старейшая школа Кисловодска полностью обновилась

Россия создала в школах Абхазии мобильные компьютерные классы

Россия создала в школах Абхазии мобильные компьютерные классы

Германия заморозила научное сотрудничество с Грузией

Германия заморозила научное сотрудничество с Грузией

Треть школ перешла на удаленку из-за ОРВИ в Карачаево-Черкесии

Треть школ перешла на удаленку из-за ОРВИ в Карачаево-Черкесии

Морозы вынудили школы уйти на дистант на Ставрополье

Морозы вынудили школы уйти на дистант на Ставрополье

Почти полсотни детсадов и школ закрыли на карантин в Северной Осетии

Почти полсотни детсадов и школ закрыли на карантин в Северной Осетии

Снег и ветер закрыли детские сады в Батуми

Снег и ветер закрыли детские сады в Батуми

Современную IT-инфраструктуру создадут до 2028 года в школах Дагестана

Современную IT-инфраструктуру создадут до 2028 года в школах Дагестана

Уроки в школах на день отменили в Ереване

Уроки в школах на день отменили в Ереване

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы