Экс-главе Избербаша продлили арест

Суд продлил арест экс-мэру Избербаша. Магомед Исаков был пойман в начале октября 2024 года. Его обвиняют в получении крупной взятки.

В Дагестане продлили арест бывшему руководителю города Избербаша Магомеду Исакову, сообщила глава объединенной пресс-служба судов общей юрисдикции РД Зарема Мамаева.

Она отметила, что Советский районный суд Махачкалы продлил арест экс-чиновнику до 30 марта 2025. Исаков был пойман в октябре в2024 года, в конце декабря ему продлили арест.

Исаков обвиняется в получении крупной взятки, общая сумма которой составила 3,9 млн рублей. Он получил деньги от застройщика за невоспрепятствование возведению многоквартирного дома.