Часть вуза перейдет на удаленку из-за кори в Северной Осетии

Подозрение на корь у одного из студентов вынудило руководство СОГУ перевести несколько факультетов на удаленку. Они вернутся на очную форму обучения в конце марта.

Часть студентов Северо-Осетинского государственного университета временно перейдет на режим дистанционного обучения. Об этом рассказали 27 февраля в самом вузе.

Такое решение было принято в связи с тем, что у одного из учащихся выявили симптомы кори.

"Чтобы предупредить распространение инфекции принято решение на 21 день (столько длится инкубационный период заболевания) перевести некоторые факультеты на дистанционное обучение"

– пресс-служба университета

В вузе уточнили, что ректорат, деканаты и факультеты, располагающиеся в отдельных зданиях, на удаленку не перейдут. Они продолжат работать в привычном формате.