В ООН приветствуют диалог между Вашингтоном и Москвой

Любой диалог между США и Россией приветствуется, говорится в комментарии ООН. В четверг в Стамбуле делегации РФ и США провели переговоры длительностью более шести часов.

В ООН приветствуют российско-американские переговоры, сообщил пресс-секретарь Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

В Стамбуле 27 февраля делегации РФ и США провели за столом переговоров 6,5 часов.

"Мы не знаем, что именно обсуждалось, но полагаю, что любой диалог между США и Россией для урегулирования неразрешенных вопросов должен приветствоваться"

– Стефан Дюжаррик

Контакты между Москвой и Вашингтоном активно возобновились вскоре после инаугурации Дональда Трампа. Уже состоялось несколько встреч делегаций в третьих странах, а также телефонный разговор двух президентов.