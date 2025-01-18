В Крыму распространили штормовое предупреждение на 3-4 февраля

Предупреждение о штормовой погоде объявлено в Крыму. Ненастье нагрянет 3-4 февраля, ожидаются обильные осадки.
В Крыму МЧС выпустило штормовое предупреждение на грядущие понедельник и вторник.
"Днем и до конца суток 3 февраля, ночью 4 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица"
– сообщение
На регион идет похолодание, вторжение полярного воздуха приведет к заморозкам.
Непогода может привести к возникновению ЧС как на транспорте, так и в системе ЖКХ.