Вестник Кавказа

В Крыму распространили штормовое предупреждение на 3-4 февраля

Снегопад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Предупреждение о штормовой погоде объявлено в Крыму. Ненастье нагрянет 3-4 февраля, ожидаются обильные осадки.

В Крыму МЧС выпустило штормовое предупреждение на грядущие понедельник и вторник.

"Днем и до конца суток 3 февраля, ночью 4 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица"

– сообщение

На регион идет похолодание, вторжение полярного воздуха приведет к заморозкам.

Непогода может привести к возникновению ЧС как на транспорте, так и в системе ЖКХ.

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