Вестник Кавказа

Шторм закрыл пляжи Сочи

Шторм закрыл пляжи Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Решение руководства Сочи закрыть все пляжи в городе связано с пришедшим штормом. Он продлится до конца выходных.

Власти Сочи закрыли городские пляжи из-за надвигающегося шторма, при котором волны могут достигать высоты в 2,5 м, рассказали в мэрии.

"По сообщению синоптиков, в период с 18 до 19 января на участке моря от Магри до Веселого ожидается усиление волнения моря с высотой волн 1,3-2,5 метра. Усилится северо-восточный ветер, его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду"

- мэрия Сочи

Все городские службы перевели на усиленный режим работы.

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