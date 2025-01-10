Шторм закрыл пляжи Сочи

Решение руководства Сочи закрыть все пляжи в городе связано с пришедшим штормом. Он продлится до конца выходных.
Власти Сочи закрыли городские пляжи из-за надвигающегося шторма, при котором волны могут достигать высоты в 2,5 м, рассказали в мэрии.
"По сообщению синоптиков, в период с 18 до 19 января на участке моря от Магри до Веселого ожидается усиление волнения моря с высотой волн 1,3-2,5 метра. Усилится северо-восточный ветер, его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду"
- мэрия Сочи
Все городские службы перевели на усиленный режим работы.