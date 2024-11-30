Вестник Кавказа

На Павлодарском нефтехимзаводе заработала установка двойной очистки СУГ

На Павлодарском нефтехимзаводе заработала установка двойной очистки СУГ
© Фото: пресс-служба АО “НК “КазМунайГаз“
Сжиженный углеводородный газ, производимый на Павлодарском нефтехимическом заводе, станет еще чище – сегодня на предприятии заработала новая установка его щелочной очистки.

Глава национальной нефтегазовой компании Казахстана "КазМунайГаз" Асхат Хасенов сегодня дал старт новой установке щелочной очистки сжиженного углеводородного газа (СУГ) по технологии Merox от американской компании UOP (Universal Oil Products), заработавшей на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ), сообщила пресс-служба национальной нефтегазовой компании.

Установка позволит очищать в год до 100 тыс т СУГ от его главного загрязнителя - меркаптановой серы, что серьезно скажется на качестве выпускаемой продукции и уменьшит вредные выбросы в атмосферу при его сгорании, пережает Sputnik Казахстан.

Также в первом квартале наступившего 2025 года на ПНХЗ начнется строительство второй установки по производству водорода мощностью 12,5 тыс кубометров в час, которая заработает осенью будущего 2026 года – инвестиции в проект оцениваются в 80 млн евро.

Первая аналогичная установка на заводе уже введена в эксплуатацию и производит 20 тыс кубометров технического водорода в час.

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