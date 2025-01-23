В Ингушетии объявлена лавинная опасность до 2 февраля

Опасность схода лавин сохранится в Ингушетии до 2 февраля. В республике объявили штормовое предупреждение.

В Ингушетии объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавины в Джейрахском районе, передает республиканское управление МЧС.

Сообщается, что опасность обрушение снеговых масс существует на высоте более 1,5 тыс метров.

Местным жителям и туристам рекомендуется не гулять по горам в снегопады, а также избегать опасных склонов и следить за метеорологической ситуацией.

Ранее о возможном сходе лавин предупредили жителей Кубани и Адыгеи. Лавинная опасность сохранится до 3 февраля.