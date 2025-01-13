Ингушетия покажет туристам работу алюминиевого завода

Промышленный туризм – одно из тех направлений, что начала развивать Ингушетия. В качестве первого его объекта был взят завод "РИАК". В будущем регион привлечет в туризм другие предприятия.

В Ингушетии занялись развитием промышленного туризма и выбрали первый его объект. Им будет завод, производящий алюминиевые конструкции в Назрановском районе, рассказал руководитель республики Махмуд-Али Калиматов.

"Планируем развивать в республике промышленный туризм. В Ингушетии действует несколько крупных предприятий, которые могут заинтересовать туристов. Принято решение начать с завода по производству алюминиевых конструкций „РИАК“. Он является одним из якорных предприятий единственного в СКФО алюминиевого кластера"

- Махмуд-Али Калиматов

Он предполагает, что завод заинтересует молодых людей и детей, а также тех, кто увлекается бизнесом и процессами производства.

В будущем в объекты туризма будут включены другие хозяйства и производства, где еще сохранился традиционный уклад жизни. Калиматов отметил вероятный интерес у туристов к культуре и национальным ремеслам республики. К тому же, это может позволить местным жителям немного подзаработать.