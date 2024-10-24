Вестник Кавказа

Бизнес создаст глэмпинги в Ингушетии за счет господдержки

Бизнес создаст глэмпинги в Ингушетии за счет господдержки
© Фото: Минтуризма Ставрополья
Объявлен отбор проектов по созданию модульных отелей в Ингушетии, после которого победившие предприниматели и компании получат субсидии от государства на реализацию плана. Он продлится до начала марта.

Бизнесмены в Ингушетии смогут получить субсидии от государства на строительство глэмпингов до конца 2027 года, рассказали в пресс-службе регионального комитета по туризму.

«В рамках реализации мероприятий нового нацпроекта "Туризм и гостеприимство" объявлен конкурсный отбор для предоставления в 2025-2027 годах субсидий из федерального бюджета на господдержку проектов создания модульных некапитальных средств размещения»

- комитет по туризму Ингушетии

Отбор проектов будет идти до 3 марта, отметили в сообщении. В нем могут участвовать как индивидуальные предприниматели, так и целые компании. Им предстоит возвести небольшие модульные отели, создать необходимую социальную инфраструктуру, а также благоустроить прилегающую территорию.

Размер субсидий не будет превышать 1,5 млн рублей на один номер глэмпинга и половины стоимости инвестиционного проекта. Одобренные заявки отправятся в Минэкономразвития РФ и им будет оказана финансовая поддержка.

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