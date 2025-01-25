Вестник Кавказа

Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии
© Фото: МИД России
Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан сегодня провели телефонную беседу, в ходе которой затронули ситуацию в Сирии, а также обсудили двусторонние отношения и актуальные международные темы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан сегодня провели телефонный разговор, основной темой которого стала ситуация в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность консолидации международных усилий в интересах содействия комплексному урегулированию в САР на основе принципов безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны"

- МИД РФ

Стороны договорились оставаться в тесном контакте по сирийской проблематике, а также затронули в беседе ряд других вопросов двусторонней повестки дня и другие актуальные региональные и международные темы, в том числе и отношения между Россией и Турцией.  

Также собеседники договорились в дальнейшем продолжать тесные контакты.

Напомним, три дня назад в Дамаске впервые после падения власти Башара Асада побывала российская делегация, в которую вошли заместитель главы российской дипломатии Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. В ходе встречи с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа члены делегации обсудили вопросы восстановления отношений между Дамаском и Москвой.

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