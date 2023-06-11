Вестник Кавказа

Казахстанские экологи не чураются взяток

Казахстанские экологи не чураются взяток
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана подозревают в коррупции рад местных высокопоставленных экологов – в мздоимстве за последние два года были уличены несколько чиновников, один из них понес заслуженное наказание.

Некоторых высокопоставленных руководителей и экологов в Казахстане ловят за руку на фактах коррупции в сфере экологии, рассказал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Только за последние два года в такого рода преступлениях заподозрили чиновников Восточно-Казахстанской, Улытауской, Кызылординской областей, замглавы управления экологии и окружающей среды Алматы, директоров казахстанских заповедников и акима Илийского района Алматинской области, один из них уже понес заслуженное наказание, сообщает tengrinews.kz.

"В нынешнем месяце в Восточно-Казахстанской области судом города Усть-Каменогорска оглашен приговор в отношении заместителя руководителя областного департамента экологии Р.Турарова. Он признан виновным в получении взятки в сумме $30 тыс от местного предпринимателя за непривлечение к административной ответственности по факту строительства золотодобывающей фабрики без экологического разрешения"

- Данияр Бигайдаров

Приговор оказался суровым - Тураров был осужден к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, отметил Бигайдаров.

Уже завершены расследования по делу врио руководителя областного департамента экологии в Восточно-Казахстанской области, запросившего 130 и уже получившего 8,5 млн тенге за то, чтобы он закрыл глаза на реконструкцию автодорожного полотна без выплаты эмиссии, а также по делу руководителя департамента экологии Улытауской области, его заместителя и двоих предпринимателей по фактам взяточничества, добавил Бигайдаров.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1055 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Казахстане введут дополнительные меры по борьбе с коррупцией

В Казахстане введут дополнительные меры по борьбе с коррупцией

Казахстанская Фемида добралась до руководителей МВД

Казахстанская Фемида добралась до руководителей МВД

Казахстан выделил деньги коррупционеров на строительство детского сада

Казахстан выделил деньги коррупционеров на строительство детского сада

Жители казахстанского Риддера получат новую больницу

Жители казахстанского Риддера получат новую больницу

На деньги коррупционеров в Казахстане построят спорткомплекс и музыкальную школу

На деньги коррупционеров в Казахстане построят спорткомплекс и музыкальную школу

Директора ФК &quot;Жетысу&quot; задержали по подозрению в коррупции

Директора ФК "Жетысу" задержали по подозрению в коррупции

Туркестанские чиновники пытались заработать на моркови

Туркестанские чиновники пытались заработать на моркови

Коррупционеров внесут в публичный реестр в Казахстане

Коррупционеров внесут в публичный реестр в Казахстане

Казахстан построит на деньги коррупционеров 62 школы

Казахстан построит на деньги коррупционеров 62 школы

Экс-президента Кыргызстана ждет уже 30 лет тюремного заключения

Экс-президента Кыргызстана ждет уже 30 лет тюремного заключения

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы