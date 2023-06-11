Казахстанские экологи не чураются взяток

Власти Казахстана подозревают в коррупции рад местных высокопоставленных экологов – в мздоимстве за последние два года были уличены несколько чиновников, один из них понес заслуженное наказание.

Некоторых высокопоставленных руководителей и экологов в Казахстане ловят за руку на фактах коррупции в сфере экологии, рассказал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Только за последние два года в такого рода преступлениях заподозрили чиновников Восточно-Казахстанской, Улытауской, Кызылординской областей, замглавы управления экологии и окружающей среды Алматы, директоров казахстанских заповедников и акима Илийского района Алматинской области, один из них уже понес заслуженное наказание, сообщает tengrinews.kz.

"В нынешнем месяце в Восточно-Казахстанской области судом города Усть-Каменогорска оглашен приговор в отношении заместителя руководителя областного департамента экологии Р.Турарова. Он признан виновным в получении взятки в сумме $30 тыс от местного предпринимателя за непривлечение к административной ответственности по факту строительства золотодобывающей фабрики без экологического разрешения"

- Данияр Бигайдаров

Приговор оказался суровым - Тураров был осужден к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, отметил Бигайдаров.

Уже завершены расследования по делу врио руководителя областного департамента экологии в Восточно-Казахстанской области, запросившего 130 и уже получившего 8,5 млн тенге за то, чтобы он закрыл глаза на реконструкцию автодорожного полотна без выплаты эмиссии, а также по делу руководителя департамента экологии Улытауской области, его заместителя и двоих предпринимателей по фактам взяточничества, добавил Бигайдаров.