Вестник Кавказа

Зимующих хищных птиц впервые посчитали в Дагестане

Зимующих хищных птиц впервые посчитали в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Орнитологи впервые выяснили, сколько хищных птиц проводят зиму в Дагестане. По самым оптимистичным оценкам их число может достигать почти 11 тыс.

Сколько хищных птиц зимуют в Дагестане, выяснили ученые-орнитологи в Дагестане. Подробности рассказали в Минприроды РФ.

"Специалисты зарегистрировали в Дагестане 2 886 особей хищных птиц. Если эти данные экстраполировать, то численность этих зимующих пернатых в республике, по оценкам орнитологов, составляет от 7 675 до 10 867 особей"

– министерство

Специалисты также уточнили, каких хищных птиц в Дагестане зимует больше всего. Это белоголовые сипы: их доля достигает почти 40%.

Больше всего видов хищных пернатых зимуют в Дагестанском заповеднике на Сарыкумских барханах, причем свыше половины – краснокнижные.

Количественно больше всего птиц найдены в Карабудахкентском районе.

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