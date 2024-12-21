Зимующих хищных птиц впервые посчитали в Дагестане

Орнитологи впервые выяснили, сколько хищных птиц проводят зиму в Дагестане. По самым оптимистичным оценкам их число может достигать почти 11 тыс.

Сколько хищных птиц зимуют в Дагестане, выяснили ученые-орнитологи в Дагестане. Подробности рассказали в Минприроды РФ.

"Специалисты зарегистрировали в Дагестане 2 886 особей хищных птиц. Если эти данные экстраполировать, то численность этих зимующих пернатых в республике, по оценкам орнитологов, составляет от 7 675 до 10 867 особей"

– министерство

Специалисты также уточнили, каких хищных птиц в Дагестане зимует больше всего. Это белоголовые сипы: их доля достигает почти 40%.



Больше всего видов хищных пернатых зимуют в Дагестанском заповеднике на Сарыкумских барханах, причем свыше половины – краснокнижные.

Количественно больше всего птиц найдены в Карабудахкентском районе.