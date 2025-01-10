Московский зоопарк поможет пострадавшим кубанским птицам

Спасением замазученных птиц из Анапы и других мест, которых затронул разлив нефтепродуктов, будет заниматься рабочая группа, организованная сотрудниками зоопарка в Москве. В нее войдут разнопрофильные специалисты с большим опытом.

Московский зоопарк организовал рабочую группу. Она займется спасением птиц из Анапы и других мест Краснодарского края со следами нефтепродуктов, рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

"Была создана рабочая группа, объединяющая широкий спектр специалистов, включая орнитологов, ветеринаров, представителей общественных организаций (волонтёров), а также сотрудников региональных служб и ведомств"

- Светлана Акулова

Кроме того, в рабочую группу войдут эксперты столичного зоопарка, имеющие особенный опыт по восстановлению и охране популяций животных в дикой среде.

Тесное взаимодействие экспертов позволит создать базу знаний и практического опыта по спасению и сохранению популяции птиц, обитающих в районе Черного моря.