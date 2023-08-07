Вестник Кавказа

Стычки полиции с оппозицией произошли на акции в поддержку мэра Стамбула

Стычки полиции с оппозицией произошли на акции в поддержку мэра Стамбула
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возле здания суда в Стамбуле проходит акция в поддержку мэра города. Они недовольны преследованием оппозиционного градоначальника.

В Стамбуле 31 января произошла стычка между полицейскими и участниками акции в поддержку оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщает Associated Press.

Люди, пожелавшие выразить градоначальнику свою поддержку, собрались возле здания суда, куда Имамоглу должен был приехать для дачи показаний по делам, связанным с его высказываниями в адрес главного прокурора и судебного эксперта.

В итоге мэр прибыл в суд. Он находился в здании на протяжении нескольких часов.

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