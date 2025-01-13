Вестник Кавказа

Комиссия по расследованию преступлений ЕНД проработает 6 месяцев

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Создание временной комиссии по расследованию преступлений "Единого национального движения" произойдет уже на следующей неделе на заседании парламента Грузии. Со слов депутата от "Грузинской мечты" она проработает полгода.

Парламентская комиссия по расследованию преступление партии "Единое национальное движение" в Грузии будет создана уже на следующей неделе. После этого она проработает 6 месяцев, рассказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Владимир Божадзе.

"Однако, помимо политической оценки, которую грузинский народ дает в течение последних 12 лет, юридически ничего подобного не происходило. Этому были свои субъективные и объективные причины, однако мы выполняем предвыборное обещание, и на весенней сессии будет создана комиссия, которая будет работать в течение шести месяцев"

- Владимир Божадзе

Он передал, что консультации по созданию комиссия уже начались. Остальные детали процесса будут установлены позже.

Некоторые из руководителей режима "Единого национального движения" уже понесли часть ответственности, отметил депутат. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает находиться в заключении, экс-министр обороны Давид Кезерашвили и экс-глава Минюста Зураб Адеишвили скрываются от правосудия за границей.

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