Грузия начала расследование против "Единого национального движения"

В правящей "Грузинской мечте" объявили о создании временной следственной комиссии. Она даст правовую оценку преступлениям партии "Единое национальное движение" и ее основателя Михаила Саакашвили, а также откроет правду общественности.

Временная следственная комиссия при парламенте Грузии в правовом ключе оценит преступные действия бывшей правящей партии "Единое национальное движение", основанной Михаилом Саакашвили, заявил вице-спикер грузинского законодательного органа, представитель парламентского большинства Гия Вольский.

Он подчеркнул, что расследование комиссии откроет глаза общественности на кровавые деяния прошлой власти.

"Тому, что они делали, должна быть дана политическая оценка. Люди, которые не знают, должны понять, сколько крови было пролито"

- Гия Вольский

Сегодня представители "Единого национального движения" и его сторонники ведут Грузию к разрушениям, которые могут стать необратимыми, отметил Гия Вольский.

Ранее о создании следственной комиссии, которая займется преступлениями Михаила Саакашвили и его окружения, объявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. Инициативу рассмотрят в парламенте в первую неделю весенней сессии, намеченной на начало февраля.

Вопрос об ответственности ЕНД и Саакашвили также входил в список предвыборных обещаний "Грузинской мечты", победившей на октябрьских выборах в парламент.

Что будет делать парламентская комиссия?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, почему расследованием преступлений властей в 2003-2012 годах будут заниматься депутаты "Грузинской мечты", а не сотрудники МВД.

"Цель работы этой комиссии – выявить те злодеяния, которые были совершены во время правления Михаила Саакашвили, чтобы по результатам итогов депутатского расследования правоохранительные органы и судебные инстанции могли выполнить свои обязательства по приведению виновных к ответственности. Главная цель – чтобы Михаил Саакашвили и его режим ответили не только политическим образом за свои преступления, но и правовым образом", - пояснил он.

"Если этот процесс будет доведен до конца и будет качественно исполнен, это послужит оздоровлению общественно-политического климата в Грузии. Конечно, сложности на этом пути будут однозначно, тем более сейчас, когда в Грузии все очень непросто из-за серьезного влияния с Запада на наши внутренние процессы. Это выражается и в виде санкций, которые будут только усиливаться, и в виде давления со стороны европарламентариев и конгрессменов США", - продолжил Васо Капанадзе.

По оценке политолога, многое будет зависеть от выстраивания отношений "Грузинской мечты" с командой избранного президента Дональда Трампа. "Посмотрим, ослабнет ли после 20 января давление со стороны представителей США на грузинские власти. У наших властей есть надежда, что отношения с Вашингтоном урегулируются при Трампе. Есть и подозрения, что они не до конца будут доведены до желаемого уровня. В связи с этим еще неясно, насколько принципиальными будут грузинские власти по пути к запрету ЕНД", - заключил он.