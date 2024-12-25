Партия нового президента Грузии хочет судить Саакашвили за измену родине

Новый законопроект планирует внести в парламент партия «Сила народа». Согласно ему в УК Грузии вернется статья за измену родине, по которой необходимо будет судить экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Партия «Сила народа», основанная новым президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, хочет внести в парламент законопроект, согласно которому в уголовный кодекс вернется статья за измену родине, рассказал вице-спикер грузинского законодательного органа и председатель «Силы народа» Созар Субари.

С его слов, именно по этой статье партия намерена осудить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, основателя партии «Единое национальное движение». Сейчас он пребывает в заключении в клинике «Вивемед» за другие преступления, совершенные на посту главы государства.

Ранее власти Грузии объявили, что парламент займется созданием специальной комиссии в начале февраля. Она выявит системные преступления, совершенные представителями власти в период правления Михаила Саакашвили.