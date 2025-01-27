Вестник Кавказа

Детсад на 200 мест появился в селе Дагестана по нацпроекту

Воздушный шарик в детском саду
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Благодаря нацпроекту "Демография" одно из сел Хасавюртовского района Дагестана получило новый детский сад на 200 мест. Он оборудован современной инфраструктурой.

Строительство детского сада на 200 мест завершили в населенном пункте Куруш в Хасавюртовском районе Дагестана, рассказали в республиканском Минстрое.

"Внутри здания детсада светлые просторные группы, оборудованные современной мебелью. На обширной прилегающей территории создана полноценная инфраструктура для отдыха и развития детей"

- Минстрой Дагестана

В нем также создали безопасные площадки для занятия спортом с оборудованием, которое подойдет детям всех возрастов.

Отмечается, что работы проходили в рамках нацпроекта "Демография".

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