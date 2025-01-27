Детсад на 200 мест появился в селе Дагестана по нацпроекту

Благодаря нацпроекту "Демография" одно из сел Хасавюртовского района Дагестана получило новый детский сад на 200 мест. Он оборудован современной инфраструктурой.
Строительство детского сада на 200 мест завершили в населенном пункте Куруш в Хасавюртовском районе Дагестана, рассказали в республиканском Минстрое.
"Внутри здания детсада светлые просторные группы, оборудованные современной мебелью. На обширной прилегающей территории создана полноценная инфраструктура для отдыха и развития детей"
- Минстрой Дагестана
В нем также создали безопасные площадки для занятия спортом с оборудованием, которое подойдет детям всех возрастов.
Отмечается, что работы проходили в рамках нацпроекта "Демография".