Турция установила рекорд по доходам от туризма в 2024 году

В 2024 году Турция побила рекорд по доходам от туристической отрасли: они достигли $61,1 млрд. Это на 8,3% больше, чем в 2023 году. Больше всего бюджет страны пополнился от индивидуальных путешественников.
Турция получила рекордные $61,1 млрд от туризма в 2024 году. Это на 8,3% больше показателей 2023 года, следует из данных статистического института страны (Turkstat).
Туристы принесли в бюджет страны $60,5 млрд, остальное обеспечили пассажиры трансферных рейсов.
Около $43,9 млрд Турция получила от индивидуальных расходов путешественников, еще $17,4 млрд принеси организованные туры.
Напомним, что за 2024 год Турция приняла 62 млн туристов, что на 9% больше, чем в 2023 году. Власти страны уже наметили планы по турпотоку на 2025 год: они хотят его увеличить на 1 млн путешественников.