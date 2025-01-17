Вестник Кавказа

Турция установила рекорд по доходам от туризма в 2024 году

Турция установила рекорд по доходам от туризма в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2024 году Турция побила рекорд по доходам от туристической отрасли: они достигли $61,1 млрд. Это на 8,3% больше, чем в 2023 году. Больше всего бюджет страны пополнился от индивидуальных путешественников.

Турция получила рекордные $61,1 млрд от туризма в 2024 году. Это на 8,3% больше показателей 2023 года, следует из данных статистического института страны (Turkstat).

Туристы принесли в бюджет страны $60,5 млрд, остальное обеспечили пассажиры трансферных рейсов.

Около $43,9 млрд Турция получила от индивидуальных расходов путешественников, еще $17,4 млрд принеси организованные туры.

Напомним, что за 2024 год Турция приняла 62 млн туристов, что на 9% больше, чем в 2023 году. Власти страны уже наметили планы по турпотоку на 2025 год: они хотят его увеличить на 1 млн путешественников.

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