В Турцию лучше ехать с наличными - посол РФ

В посольстве России в Анкаре сообщили, что из-за санкции появились проблемы в работе российских банковских карт. Ограничения были введены 21 ноября против Газпромбанка.

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал о проблемах в работе российских банковских карт в Турции.

Дипломат заявил, что проблемы создали введенные против России западные санкции. Он призвал планирующих поездки в Турцию заблаговременно прорабатывать вопросы оплаты услуг.

Ерхов подчеркнул, что россиянам, которые собираются отправиться в Турцию, необходимо иметь при себе определенное количество наличных.

В ноябре 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка и шести иностранных дочерних структур. После стало известно о проблемах с картами UnionPay на территории Турции.