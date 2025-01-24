Названо число российских туристов, посетивших Турцию в прошлом году

Турция продолжает привлекать российских туристов. За прошлый год курорты страны посетили около 6,5 млн россиян.

Порядка 6,5 млн россиян посетили Турцию за прошлый год, сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Дипломат отметил, что число отдыхающих в Турции соотечественников выросло за прошлый год. Отмечается тенденция к сохранению роста числа туристов из РФ.

"Таким образом, сохраняется устойчивая тенденция к росту числа наших граждан, посещающих Турцию, в том числе для отдыха. Можно сделать вывод, что заинтересованность россиян в туристических поездках по-прежнему высока"

– Алексей Ерхов

Сообщается, что стоимость отдыха в отелях в Турции выросла к концу прошлого года на 57%. Отметим, что республику в прошлом году посетили около 50 млн иностранных туристов. Российских граждан прибыло на 7% больше, чем в прошлом году.