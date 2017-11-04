Алиев занял должность и.о. главного тренера сборной Казахстана

В Казахстане определились, кто в ближайшее время будет тренировать сборную страны по футболу. Эту должность занял Али Алиев, входивший в тренерский штаб при предыдущем наставнике.

Исполняющим обязанности наставника сборной Казахстана по футболу назначен Али Алиев. Об этом информирует Федерация футбола республики.

На этом посту Алиев сменил Станислава Черчесова, покинувшего команду несколько дней назад.

Напомним, под руководством российского специалиста сборная потерпела 5 поражений в 6 матчах, не забив в них ни одного мяча. Алиев вошел в тренерский штаб команды прошлой осенью.