Вестник Кавказа

Алиев занял должность и.о. главного тренера сборной Казахстана

Али Алиев
© Фото: сайт Федерации футбола Казахстана
В Казахстане определились, кто в ближайшее время будет тренировать сборную страны по футболу. Эту должность занял Али Алиев, входивший в тренерский штаб при предыдущем наставнике.

Исполняющим обязанности наставника сборной Казахстана по футболу назначен Али Алиев. Об этом информирует Федерация футбола республики.

На этом посту Алиев сменил Станислава Черчесова, покинувшего команду несколько дней назад.

Напомним, под руководством российского специалиста сборная потерпела 5 поражений в 6 матчах, не забив в них ни одного мяча. Алиев вошел в тренерский штаб команды прошлой осенью.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
725 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестан соберет свыше 300 борцов на турнире памяти Али Алиева

Дагестан соберет свыше 300 борцов на турнире памяти Али Алиева

Баку назвал восемь компаний, воровавших золото и медь в Карабахе

Баку назвал восемь компаний, воровавших золото и медь в Карабахе

Покинувший &quot;Шахтер&quot; главный тренер назвал причины провала команды

Покинувший "Шахтер" главный тренер назвал причины провала команды

Главный тренер &quot;Шахтера&quot; покинул свой пост

Главный тренер "Шахтера" покинул свой пост

В Минэкологии Азербайджана рассказали об экологическом вандализме оккупантов

В Минэкологии Азербайджана рассказали об экологическом вандализме оккупантов

Азербайджан проведет мониторинг кельбаджарских месторождений

Азербайджан проведет мониторинг кельбаджарских месторождений

В Дагестане стартует турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева

Махачкалинским чиновникам пришлось самим убирать улицы города

Владимир Васильев открыл памятник Али Алиеву в Махачкале

Владимир Васильев открыл памятник Али Алиеву в Махачкале

Памятник легендарному борцу Али Алиеву появится в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы