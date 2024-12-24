Воспитанник казахстанского "Кайрата" перейдет в "Челси"

Лондонский топ-клуб "Челси" заинтересован в подписании Дастана Сатпаева из "Кайрата". Игрок может пополнить стан "аристократов" этой зимой.
16-летний талант из Казахстана Дастан Сатпаев может продолжить карьеру в "Челси", сообщили спортивные СМИ Казахстана.
Сообщается, что переход форварда "Кайрата" может состояться в ближайшее время.
Прошлый сезон выдался успешным для Сатпаева: молодой игрок забил 19 мячей в 12 играх за юношескую команду "Кайрата", записав на свой счет голы в юношеской Лиги чемпионов.
Отмечается, что нападающий ранее проходил просмотр в Англии.