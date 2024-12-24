Вестник Кавказа

Воспитанник казахстанского "Кайрата" перейдет в "Челси"

Воспитанник казахстанского "Кайрата" перейдет в "Челси"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лондонский топ-клуб "Челси" заинтересован в подписании Дастана Сатпаева из "Кайрата". Игрок может пополнить стан "аристократов" этой зимой.

16-летний талант из Казахстана Дастан Сатпаев может продолжить карьеру в "Челси", сообщили спортивные СМИ Казахстана.

Сообщается, что переход форварда "Кайрата" может состояться в ближайшее время.

Прошлый сезон выдался успешным для Сатпаева: молодой игрок забил 19 мячей в 12 играх за юношескую команду "Кайрата", записав на свой счет голы в юношеской Лиги чемпионов.

Отмечается, что нападающий ранее проходил просмотр в Англии.

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