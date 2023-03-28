Вестник Кавказа

Азербайджан получил ответ от МОК на запрос о некачественных медалях

Азербайджан получил ответ от МОК на запрос о некачественных медалях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МОК ответил Азербайджану на запрос, полученный на прошлой неделе. В нем сказано, что в ближайшее время Национальному комитету республики будут даны разъяснения по дальнейшим действиям.

Международный олимпийский комитет дал ответ Азербайджану на запрос о ненадлежащего качества наградах, которые вручались победителям парижской Олимпиады 2024 года.

В МОК попросили Национальный олимпийский комитет АР передать им информацию об атлетах, сопроводив ее фотографиями наград.

После проверки азербайджанской стороне пообещали дать разъяснения по процедуре замены этих медалей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
905 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Шахматистам из России разрешили участвовать в командных соревнованиях

Шахматистам из России разрешили участвовать в командных соревнованиях

Азербайджан обратится в МОК из-за плохого качества медалей ОИ-2024

Азербайджан обратится в МОК из-за плохого качества медалей ОИ-2024

МОК извинился перед Азербайджаном за Францию

МОК извинился перед Азербайджаном за Францию

I Киберспортивные Олимпийские игры: что это такое, где пройдут и кто будет участвовать?

I Киберспортивные Олимпийские игры: что это такое, где пройдут и кто будет участвовать?

Участие на Олимпиаде в Париже может стать для россиян преступлением

Участие на Олимпиаде в Париже может стать для россиян преступлением

CAS через две недели рассмотрит апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

CAS через две недели рассмотрит апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

МОК разрешил россиянам участвовать в Олимпиаде в Париже

МОК разрешил россиянам участвовать в Олимпиаде в Париже

У российских спортсменов есть шанс поучаствовать в Олимпиаде-2024

У российских спортсменов есть шанс поучаствовать в Олимпиаде-2024

МОК решит вопрос с допуском россиян на Олимпиаду осенью 

МОК решит вопрос с допуском россиян на Олимпиаду осенью 

МОК отложил вопрос о допуске спортсменов из России к международным турнирам

МОК отложил вопрос о допуске спортсменов из России к международным турнирам

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы