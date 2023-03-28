Азербайджан получил ответ от МОК на запрос о некачественных медалях

МОК ответил Азербайджану на запрос, полученный на прошлой неделе. В нем сказано, что в ближайшее время Национальному комитету республики будут даны разъяснения по дальнейшим действиям.

Международный олимпийский комитет дал ответ Азербайджану на запрос о ненадлежащего качества наградах, которые вручались победителям парижской Олимпиады 2024 года.

В МОК попросили Национальный олимпийский комитет АР передать им информацию об атлетах, сопроводив ее фотографиями наград.

После проверки азербайджанской стороне пообещали дать разъяснения по процедуре замены этих медалей.