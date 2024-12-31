Мебель с местным брендом установили в бюветах Железноводска

Единый образ Железноводска создают власти города-курорта, чтобы повысить его туристическую привлекательность – в рамках проекта в нескольких бюветах появилась особая брендированная мебель, рассказали в мэрии.
"В бюветах города-курорта Железноводска узнаваемый силуэт кружки-бюветницы отразился и в предметах мебели. Стенды для сувенирной продукции изготовили в форме бренда курорта"
– администрация Железноводска
Оба нововведения можно найти в трех бюветах: Славяновском, Смирновском и Лермотовском.
Глава города Евгений Бакулин уточнил, что его руководство преследует цель сделать курорт максимально привлекательным для туристов. Для этого в том числе предполагается создать единое городское туристическое пространство.
Мэр указал, что уже сейчас на улицах курорта можно найти брендированные скамейки и качели, урны и кашпо. Оригинальные сувениры можно купить в специальных павильонах.