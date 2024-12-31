Вестник Кавказа

Мебель с местным брендом установили в бюветах Железноводска

Славяновский источник в Железноводске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Особая мебель украсила бюветы Железноводска – таким образом власти рассчитывают привлечь в город-курорт еще больше туристов. Пока она размещена в трех бюветах.

Единый образ Железноводска создают власти города-курорта, чтобы повысить его туристическую привлекательность – в рамках проекта в нескольких бюветах появилась особая брендированная мебель, рассказали в мэрии.

"В бюветах города-курорта Железноводска узнаваемый силуэт кружки-бюветницы отразился и в предметах мебели. Стенды для сувенирной продукции изготовили в форме бренда курорта"

– администрация Железноводска

Оба нововведения можно найти в трех бюветах: Славяновском, Смирновском и Лермотовском.

Глава города Евгений Бакулин уточнил, что его руководство преследует цель сделать курорт максимально привлекательным для туристов. Для этого в том числе предполагается создать единое городское туристическое пространство.

Мэр указал, что уже сейчас на улицах курорта можно найти брендированные скамейки и качели, урны и кашпо. Оригинальные сувениры можно купить в специальных павильонах.

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