Вестник Кавказа

Пятигорск и Невинномысск получили 9 зарядок для электромобилей

Пятигорск и Невинномысск получили 9 зарядок для электромобилей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В двух города Ставропольского края установили 9 зарядных станций для электротранспорта. Их разместили в Пятигорске и Невинномысске.

В Пятигорске и Невинномысске на Ставрополье установили 9 зарядных станций для электрокаров, рассказали в государственной компании "Росатом".

"Атомэнерго" запустило девять электрозарядных станций в Ставропольском крае. Станции расположились в черте городов Пятигорск и Невинномысск"

- компания "Росатом"

В ней отметили, что зарядка электромобилей будет проходить быстро, так как на станциях установлены современные виды разъемов.

Создание зарядных станций – это не только поддержка владельцев электрокаров, но и забота об экологической обстановке на Ставрополье, добавили в компании-установщике.

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