Еще 40 заправок для электрокаров хотят построить на Ставрополье

В 2025 году Ставрополье готовится создать еще 40 заправочных станций для электромобилей. В прошлом году на территории региона установили 59 заправок для "зеленого" транспорта.

В Ставропольском крае планируют установить еще 40 заправок для электрокаров в 2025 году, рассказал глава регионального Минэнерго Сергей Ковалев.

"Мы подали заявку в Минэнерго РФ еще на 40 станций на этот год. Сейчас ждем положительного решения"

- Сергей Ковалев

Он отметил пилотный проект Минэнерго РФ, к которому присоединилось Ставрополье, и его вклад в развитие зеленого транспорта в регионе. Благодаря ему край получил субсидию в 160 млн рублей и построил 59 электрозаправочных станций в 2024 году.

Помимо этого, Ставрополье ведет разговоры с соседними республиками СКФО – Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, о создании беспрерывной сети заправок для электромобилей, чтобы путешественники могли с комфортом путешествовать из Ставропольского края на главные курорты Северного Кавказа.