В пять округов Ставрополья вернулся общественный транспорт

Власти Ставрополья возобновили работу общественного транспорта в нескольких округах края после вмешательства прокуратуры, а в двух округах вернулись льготы для инвалидов и членов многодетных семей.

Прокуратура Ставропольского края вмешалась в ситуацию с общественным транспортом в ряде округов края, жители и гости которых остались без транспортного сообщения с краевым центром, сообщили в надзорном ведомстве.

"По поручению прокурора края Юрия Немкина территориальными прокурорами реализован комплекс мер по восстановлению прав жителей в сфере пассажирских перевозок. Организовано транспортное сообщение в Апанасенковском, Арзгирском, Новоселицком, Степновском и Туркменском округах"

- прокуратура Ставропольского края

Глава краевого надзорного ведомства взял под личный контроль организацию транспортного обслуживания населения, после чего между населенными пунктами Апанасенковского, Арзгирского, Новоселицкого, Степновского и Туркменского округов начали ездить рейсовые автобусы, передает "АиФ-Ставрополье".

Не остались без внимания надзорного ведомства и проблемы льготников: также по требованию прокуратуры в Новоселицком и Степновском округах края местная администрация предоставила право бесплатного проезда в транспорте общественного пользования инвалидам, многодетным семьям и другим категориям граждан, а в Ставрополе власти дополнительно сделали льготными еще пять городских маршрутов.