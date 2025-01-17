Регионы Казахстана будут принимать решения о строительстве туробъектов

Акиматы регионов Казахстана будут самостоятельно принимать решения о строительстве туристической инфраструктуры в национальных парках страны, Минтуризма планирует в скором времени внести соответствующие поправки в отраслевой закон.

Казахстан будет активно развивать туризм в регионах, причем делать это будут сами региональные власти, которые лучше владеют ситуацией и более рачительно смогут распорядиться с национальным достоянием, сообщили в Минтуризма страны.

"В 2025 году министерство продолжит реализацию стратегических инициатив, направленных на развитие туристической отрасли"

- Минтуризма Казахстана

С этой целью ведомство уже разработало проект поправок в закон, которые предоставят акиматам полномочия на строительство туристической инфраструктуры за пределами населенных пунктов, включая территории национальных парков. Финансами, в том числе льготными, их обеспечит отдельная бюджетная программа, передает Sputnik Казахстан.

В основном эти изменения коснутся трех приоритетных туристических направлений: Щучинско-Боровской курортной зоны, Мангистауской курортной зоны и Алматинского горного кластера. Конкретный перечень инфраструктурных проектов, которые будут развивать в том числе медицинский, санаторно-курортный, детско-юношеский и астрофизический туризм, будет объявлен после инвентаризации туристической инфраструктуры по всей стране, которая завершится в наступившем году.