Вестник Кавказа

Новые аэропорты курортов Казахстана: где, когда и зачем построят

Мария Уткина
Новые аэропорты курортов Казахстана: где, когда и зачем построят
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдых на трех казахстанских курортах станет удобнее.. Власти Казахстана объявили о выборе мест для трех новых аэропортов на востоке и юго-западе страны, которые будут обслуживать несколько курортов. Расскажем, где построят аэропорты в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендерли, когда закончится строительство и чем хороши эти курорты Казахстана.

С открытием новых воздушных гаваней в восточной и юго-западной частях Казахстана добираться в курортные зоны Каспия и озера Зайсан будет ближе.

Как Казахстан развивает туризм в 2025 году?

В рамках развития туризма в Казахстане в январе уже стартовали работы по строительству трех новых авиационных узлов около курортов. Инициатива строительства новых аэропортов в курортных зонах Катон-Карагая, Зайсана и Кендерли была высказана президентом страны прошлой осенью.

Ранее стало известно, что в этом году будет повышаться туристическая привлекательность “казахской швейцарии” курорта Бурабай, горного кластера Алматы и курортов Мангистау. Развитие включает как создание и улучшение инфраструктуры, так и увеличение занятости населения в отрасли туризма. Приоритетными направлениями будут также озеро Алаколь и Капчагайское водохранилище в Алматинской области, озера Шалкар и Имантау в Северо-Казахстанской области, озеро Жасыбай в Баянаульском национальном парке и другие зоны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В аэропортах Алматы, Шымкента и Кызылорды была увеличена пропускная способность за счет строительства новых терминалов и увеличения числа маршрутов. Кроме того, были модернизированы взлетно-посадочные полосы аэропортов, расположенных у самых популярных казахских озер Балхаш и Алаколь.

На озере Шалкар в Восточно-Казахстанской области на этой неделе состоялось открытие крупнейшего природного катка. А в Туркестанской области в ближайшие годы планируется развитие туристско-рекреационной зоны Каскасу, в том числе строительство горнолыжного курорта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где будет аэропорт Зайсан?

Новый аэропорт Зайсана, расположенный в 25 км от города Восточно-Казахстанской области около трассы Омск-Майкапчагай, заменит бывший военный аэродром 3-го класса, рейсы откуда выполнялись только до областного центра и на небольших самолетах. Не только этот, но и все три аэропорта будут оборудованы взлетно-посадочной полосой длиной более 2 км, что обеспечит авиасообщение с такими крупными городами как Астана и Алматы. В будущем будет возможно дальнейшее удлинение полосы. Важно, что на время строительства нового аэропорта в Зайсане не будет прекращена работа устаревшего воздушного узла.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где будет аэропорт Катон-Карагай?

Аэропорт в Катон-Карагайской курортной зоне, которая также относится к Восточно-Казахстанской области, построят рядом с селами Солдатово и Орнек, примерно между поселениями Катон-Карагай и Улкен Нарын у трассы Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи. Удаленность от Катон-Карагая будет составлять 38 км, около этого села есть недействующий аэродром.

Где будет аэропорт Кендерли?

Аэропорт в Кендерли будут строить в 13 км от одноименной курортной зоны, относящейся к Мангистауской области на юго-западе страны. Пока что ведется разработка проектной документации аэропортов и оформлению земельных участков. Места для строительства были выбраны с учетом анализа рельефа и метеоусловий.  Завершить строительство аэропортов планируется завершить до конца 2026 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Катон-Карагае

Около села Катон-Карагай находится Катон-Карагайский национальный парк - крупнейший природный парк страны, хотя и не такой популярный как Иле-Алатауский, Чарынский и Бурабай. Тем не менее, казахский Алтай привлекает туристов горными озерами, альпийскими лугами и заснеженными вершинами. Возможность рейсов из главных туристических центров Казахстана позволит большему числу туристов посетить эти места, включенные во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Село расположено неподалеку от Бухтарминского водохранилища - крупнейшего в Центральной Азии, через него в прошлом году был построен самый большой мост Казахстана. Водохранилище идет по руслу Иртыша до озера Зайсан.

Отдых в Зайсане

В первую очередь отдых в курортной зоне Зайсан привлекает возможностью посетить одно из крупнейших озер Казахстана и древнейших в мире. На озеро Зайсан приезжают как с целью порыбачить, так и заняться активными видами спорта, например, кайтсерфингом. В древности около пресного озера проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути.

Отдых в Кендерли

В прошлом году было объявлено о строительстве туристического городка в курортной зоне Кендерли, расположенной около берега Каспийского моря в подчинении города Жанаозен. В ближайшие два года здесь будут построены отели, санатории и аквапарки. Развивать в Кендерли планируется инфраструктуру для пляжного и оздоровительного отдыха. Кроме того, из Кендерли удобно посещать подземную мечеть Бекет-ата XVIII века, расположенную в урочище Огланды на расстоянии 134 км от села (примерно 2 часа на автомобиле).

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