Самые красивые озера Казахстана, которые стоит посетить

Помимо этнографического наследия туристов в Казахстан влечет возможность увидеть множество живописных мест. Казахстан отличается разнообразием природных ландшафтов, но в основном путешественников привлекают горы и озера. На территории страны рассредоточено более 48 тысяч озер разного размера, но не все из них интересны.

Каждое крупное озеро Казахстана имеет уникальные особенности, которые стоит изучить перед планированием путешествия. Расскажем о самых красивых озерах Казахстана, которые стоит посетить туристам.

Балхаш

Будучи крупнейшим озером, полностью расположенным на территории Казахстана, озеро Балхаш с длиной более 600 км не отстает и по мировым меркам. Среди соленых озер по величине оно уступает только Каспийскому морю, а среди самых больших озер мира Балхаш стоит на 14 строчке. Там вы найдете более 120 видов различных видов птиц. Это уникальное озеро естественным образом разделено на две части с разным уровнем солености, таким образом в восточную часть озера смело можно ехать вместо моря. Летом на озеро приезжают купаться, также здесь популярна рыбалка, в том числе и подледная, водные виды спорта и наблюдение за птицами.

Алаколь

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Алаколь это еще одно интересное озеро в восточной части Казахстана. Название, данное водоему, переводится как "многоцветное озеро" благодаря меняющимся оттенкам воды, от глубокого синего до мерцающего зеленого в зависимости от времени суток и погодных условий. Одной из самых интересных особенностей Алаколя является его уникальный минеральный состав. Озеро соленое и содержит высокую концентрацию минералов, включая бром, йод, фтор и радон. Благодаря этому в этих краях располагаются бальнеологические курорты.

Большое Алматинское озеро

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Большое Алматинское озеро - это один из самых живописных водоемов около Алматы. Расположенное в горах Тянь-Шаня на территории Иле-Алатауского национального парка озеро славится чистой бирюзовой водой, в которой отражаются вершины. Особенно красиво здесь в сентябре и начале октября. Это очень популярное место для пеших прогулок и пикников, но купаться в этом горном озере нельзя.

Озеро Иссык

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Расположенное к востоку от Алматы озеро Иссык окружает пышная зелень и горные вершины Заилийского Алатау. Это озеро образовалось в результате обвала, вызванного землетрясением в примерно IV веке до н. э. Озеро Иссык не стоит путать с Иссык-Кулем, которое находится ниже на территории Киргизии. При посещении этого озера нужно быть готовым, что там нет никаких магазинов и кафе, только парковка.

Озеро Каинды

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Каинды - это самое необычное озеро Казахстана, потому что хвойный лес здесь поднимается прямо из воды. Вода в озере очень красивая, но невероятно холодная даже летом, поэтому погружаться можно только в специальном гидрокостюме. Озеро, расположенное в 280 км от Алматы в горах Кунгей Алатау, также образовалось в результате землетрясения, но в прошлом веке.

Кольсайские озера

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Кольсайские озера заслуженно входят в список красивейших озер Казахстана. Систему из этих трех озер именуют "жемчужиной Северного Тянь-Шаня". Кольсайские озера расположены на территории одноименного национального парка недалеко от Саты - лучшего туристического поселка страны за прошлый год. Часто поход к этим озерам объединяют с посещением озера Каинды и деревни Саты.

Зайсан

Зайсан - это одно из крупнейших озер Казахстана, а также одно из древнейших озер мира. Это пресноводное озеро расположено между Алтайским и Тарбагатайским хребтами на востоке страны. Около озера Зайсан проходил Великий Шелковый путь, а вдоль его берегов остались следы древних поселений и курганов.