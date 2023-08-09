Что нужно знать об отдыхе на озере Балхаш

Это второе по величине непересыхающее соленое озеро, оно также входит в топ-15 крупнейших озер мира. Балхаш имеет интересную вытянутую форму, которая некоторым напоминает полумесяц. Даже если не смотреть на карту, из его параметров ясна форма: длина озера превышает 600 км, а ширина колеблется от 3,5 км до 74 км.
Окружающие озеро пейзажи^ песчаные пляжи и поросшие разнотравьем скалы. Однако высоких деревьев здесь мало, сказывается пустынный климат. Кроме купания в озере отдыхающие могут кататься на лодках и скутерах, загорать и рыбачить, для этого есть организованные места. Северное побережье облюбовали виндсерферы и кайтсерферы.
Благодаря богатому биоразнообразию озеро Балхаш привлекает многочисленные виды птиц (до 120 видов, включая краснокнижные), особенно во время сезонных миграций в апреле и сентябре.
Где находится Балхаш?
Балхаш находится на юго-востоке Казахстана в Балхаш-Алакольской котловине, где также располагается другое знаменитое озеро страны - Алаколь. Берега Балхаша относятся к территории четырех областей Казахстана - Алматинской, Жетысуской, Карагандинской и Жамбылской. С одной стороны Балхаш окружают горы, с другой - степи.
Почему озеро Балхаш наполовину соленое?
Самое интересное, что озеро Балхаш разделено полуостровом на две части, и в одной его части вода солоноватая, а в другой пресная, причем они не смешиваются. Так происходит, поскольку соленая вода тяжелее, а пролив, разделяющий части озера, мелководный. В западной части вода практически пресная, так как в нее впадает и опресняет река, питающаяся ледниками Тянь-Шаня.
Какая река впадает в Балхаш?
В Балхаш впадают пять рек, но озеро бессточное, то есть ни одна река из него не вытекает. В западную часть озера впадает одна из крупнейших рек в стране - река Или, у которой есть множество притоков. Причем впадая в озеро Балхаш, она образует обширную дельту, также у нее есть несколько сухих рукавов баканасов. На одном из таких рукавов стоит городище Карамерген 9-13 веков, которое входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казахстане, поскольку через него проходил балхашский отрезок Великого Шелкового пути. Именно река Или обеспечивают большую часть притока всех водных ресурсов в Балхаш, оставшуюся часть озеро получает от рек Каратал (приток реки Или), Лепсы, Аксу и Аягуз.
Какая глубина озера Балхаш?
Хотя по площади Балхаш намного превосходит Алаколь, это озеро менее глубокое. Самые глубокие его участки не превышают 27 метров, а в среднем глубина Балхаша составляет 5-6 метров. Но так было не всегда, как и многие другие водоемы в этом регионе, Балхаш подвержен опустыниванию. Из-за увеличения водозабора, причем не только на территории Казахстана, но и Китая, где берет начало река Или, озеро мелеет. Всего в озере 43 острова, многие появились из-за понижения уровня воды. Самые крупные острова - Басарал (12 км) и Тасарал (8 км).
Когда лучше ехать в Балхаш?
Поскольку с ноября по начало апреля озеро покрыто льдом, с просто туристическими целями озеро стоит посещать с мая по октябрь, но для того, чтобы получилось искупаться ехать нужно в летние месяцы. Но купальный сезон на озере длится обычно с середины июня до середины, иногда конца августа, а в сентябре уже не купаются вовсе. Большая часть туристов предпочитает приезжать на Балхаш в июле-августе.
Любители подледной рыбалки приезжают на Балхаш зимой, причем толщина льда может достигать метра. Правда зимы здесь суровые, температура воздуха может опускаться до -20°C.
Температура воды в озере Балхаш
Средняя температура воды в Балхаше зимой достигает +3°C, весной +10°C, летом +25°C, а осенью +10.5°C. Теплее всего вода в Балхаше в июле, так как воздух здесь прогревается до +30°С.
- июнь: средняя температура воздуха днем +25.8°C/ночью +20.1°C, средняя температура воды +24°C;
- июль: днем +27.5°C/ночью +22°C, воды +26.5°C;
- август: днем +26°C/ночью +20°C, воды +25.2°C.
Летают ли самолеты в Балхаш?
Да, самолет - это один способов добраться до озера не только из России, но и из отдаленных частей Казахстана. Правда лететь придется до Караганды (из Москвы полет занимает 3,5 часа). В городе Балхаш есть собственный аэропорт, но в последние годы он нуждается в реконструкции и принимает очень мало рейсов. Из Караганды до Балхаша уже можно добираться на поезде, автобусе или автомобиле за примерно 5 часов - расстояние до города около 380 км.
- Вместо Караганды можно лететь до Астаны, но на поезде до Балхаша оттуда ехать от 9 часов до суток, в зависимости от поезда. На машине или автобусе дорога из Астаны займет около 9 часов.
- Если добираться из Москвы на поезде, то сначала более двух суток придется ехать до Караганды, а уже потом до Балхаша.
- Из Алматы на поезде можно добраться только с пересадкой. Билеты на поезда до Балхаша стоит покупать заранее, так как они довольно быстро заканчиваются.
- На машине из Москвы до Балхаша ехать более 45 часов, так что такой способ не рекомендуется как слишком выматывающий. Зато из Омска можно доехать за 15 часов, а из Новосибирска - за 18.
После того, как вы доберетесь до города Балхаш, предстоит дорога до туристической базы или отеля. Из Балхаша ходят автобусы, можно заказать трансфер или такси.
Где можно отдохнуть на озере Балхаш?
В западной части озера вода практически пресная, а в восточной - солоноватая, на этом различия не заканчиваются: на западе озера мельче и вода более мутная, тогда как на востоке - воды глубже и прозрачнее.
На отдых с собой надо обязательно взять солнцезащитный крем, удобную одежду, головной убор и средство от насекомых. Сервис здесь пока оставляет желать лучшего, но на Балхаш обычно едут без особых ожиданий в этом плане. Поэтому жилье нужно выбирать тщательно, изучая, что входит в стоимость размещения, а что предоставляется за дополнительную плату, чтобы потом не возникало недопониманий.
Важно помнить, что в озере есть места, где запрещено купаться, включая прибрежную полосу Зеленого мыса; прибрежную полосу соленого озера в бухте Бертыс; юго-западную сторону города Балхаш, где дамба, ТЭЦ, садоводческое общество и хвостохранилище.
Базы отдыха на озере Балхаш
На берегах Балхаша у различных населенных пунктов располагаются многочисленные базы отдыха, санатории и отели. Больше всего их на северно-западном берегу.
Со стороны Карагандинской области (северное и северо-западное побережье) самые популярные базы отдыха находятся в Чубар-Тюбеке, Торангылыке, Балхаше, Шубартубеке и Приозерске. Вода здесь пресная, большинство пляжей песчаные, иногда есть галька. Вход в воду пологий, но в некоторых местах берега скалистые.
Со стороны Алматинской области достойные места размещения можно найти в основном в поселке Лепсы. Вода там соленая, берег песчаный и пологий.
Какая рыба водится в озере Балхаш?
Рыболовный промысел очень развит на Балхаше, это один из основных водоемов Казахстана в области рыболовства. Сюда также приезжают любители рыболовного туризма и просто рыбаки-одиночки, которые ловят рыбу как с берега, так и с лодки. Если ловить с берега, рыба попадается мельче. В Балхаше обитают около 20 видов рыб, включая сомов, сазанов, судаков, воблу, окуней, карпов и карасей. Не все виды были здесь изначально, некоторые были завезены и прижились, например жерех, лещ, змееголов и аральский усач. Важно, что весной на период нереста рыбы вводится полный запрет на рыбалку. В 2023 году запрет сохранялся до 10 июня. Более того, рыбакам-любителям нужно получать лицензию на лов рыбы общим весом более 5 кг.