Что нужно знать об отдыхе на озере Балхаш

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Отдых на озере Балхаш популярен среди жителей Казахстана и приграничных областей России. В Казахстане ради пляжного отдыха и оздоровления едут не только на каспийское побережье, но и на озера, в первую очередь на Алаколь, Бурабай (Боровое), Маркаколь и Балхаш.

Это второе по величине непересыхающее соленое озеро, оно также входит в топ-15 крупнейших озер мира. Балхаш имеет интересную вытянутую форму, которая некоторым напоминает полумесяц. Даже если не смотреть на карту, из его параметров ясна форма: длина озера превышает 600 км, а ширина колеблется от 3,5 км до 74 км.

Окружающие озеро пейзажи^ песчаные пляжи и поросшие разнотравьем скалы. Однако высоких деревьев здесь мало, сказывается пустынный климат. Кроме купания в озере отдыхающие могут кататься на лодках и скутерах, загорать и рыбачить, для этого есть организованные места. Северное побережье облюбовали виндсерферы и кайтсерферы.

Благодаря богатому биоразнообразию озеро Балхаш привлекает многочисленные виды птиц (до 120 видов, включая краснокнижные), особенно во время сезонных миграций в апреле и сентябре.

Где находится Балхаш?

Балхаш находится на юго-востоке Казахстана в Балхаш-Алакольской котловине, где также располагается другое знаменитое озеро страны - Алаколь. Берега Балхаша относятся к территории четырех областей Казахстана - Алматинской, Жетысуской, Карагандинской и Жамбылской. С одной стороны Балхаш окружают горы, с другой - степи.

Почему озеро Балхаш наполовину соленое?

Самое интересное, что озеро Балхаш разделено полуостровом на две части, и в одной его части вода солоноватая, а в другой пресная, причем они не смешиваются. Так происходит, поскольку соленая вода тяжелее, а пролив, разделяющий части озера, мелководный. В западной части вода практически пресная, так как в нее впадает и опресняет река, питающаяся ледниками Тянь-Шаня.

Какая река впадает в Балхаш?

В Балхаш впадают пять рек, но озеро бессточное, то есть ни одна река из него не вытекает. В западную часть озера впадает одна из крупнейших рек в стране - река Или, у которой есть множество притоков. Причем впадая в озеро Балхаш, она образует обширную дельту, также у нее есть несколько сухих рукавов баканасов. На одном из таких рукавов стоит городище Карамерген 9-13 веков, которое входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казахстане, поскольку через него проходил балхашский отрезок Великого Шелкового пути. Именно река Или обеспечивают большую часть притока всех водных ресурсов в Балхаш, оставшуюся часть озеро получает от рек Каратал (приток реки Или), Лепсы, Аксу и Аягуз.

Какая глубина озера Балхаш?

Хотя по площади Балхаш намного превосходит Алаколь, это озеро менее глубокое. Самые глубокие его участки не превышают 27 метров, а в среднем глубина Балхаша составляет 5-6 метров. Но так было не всегда, как и многие другие водоемы в этом регионе, Балхаш подвержен опустыниванию. Из-за увеличения водозабора, причем не только на территории Казахстана, но и Китая, где берет начало река Или, озеро мелеет. Всего в озере 43 острова, многие появились из-за понижения уровня воды. Самые крупные острова - Басарал (12 км) и Тасарал (8 км).

Когда лучше ехать в Балхаш?

Поскольку с ноября по начало апреля озеро покрыто льдом, с просто туристическими целями озеро стоит посещать с мая по октябрь, но для того, чтобы получилось искупаться ехать нужно в летние месяцы. Но купальный сезон на озере длится обычно с середины июня до середины, иногда конца августа, а в сентябре уже не купаются вовсе. Большая часть туристов предпочитает приезжать на Балхаш в июле-августе.

Любители подледной рыбалки приезжают на Балхаш зимой, причем толщина льда может достигать метра. Правда зимы здесь суровые, температура воздуха может опускаться до -20°C.

Температура воды в озере Балхаш

Средняя температура воды в Балхаше зимой достигает +3°C, весной +10°C, летом +25°C, а осенью +10.5°C. Теплее всего вода в Балхаше в июле, так как воздух здесь прогревается до +30°С.

июнь: средняя температура воздуха днем +25.8°C/ночью +20.1°C, средняя температура воды +24°C;

июль: днем +27.5°C/ночью +22°C, воды +26.5°C;

август: днем +26°C/ночью +20°C, воды +25.2°C.

Летают ли самолеты в Балхаш?

Да, самолет - это один способов добраться до озера не только из России, но и из отдаленных частей Казахстана. Правда лететь придется до Караганды (из Москвы полет занимает 3,5 часа). В городе Балхаш есть собственный аэропорт, но в последние годы он нуждается в реконструкции и принимает очень мало рейсов. Из Караганды до Балхаша уже можно добираться на поезде, автобусе или автомобиле за примерно 5 часов - расстояние до города около 380 км.

Вместо Караганды можно лететь до Астаны, но на поезде до Балхаша оттуда ехать от 9 часов до суток, в зависимости от поезда. На машине или автобусе дорога из Астаны займет около 9 часов.

Если добираться из Москвы на поезде, то сначала более двух суток придется ехать до Караганды, а уже потом до Балхаша.

Из Алматы на поезде можно добраться только с пересадкой. Билеты на поезда до Балхаша стоит покупать заранее, так как они довольно быстро заканчиваются.

На машине из Москвы до Балхаша ехать более 45 часов, так что такой способ не рекомендуется как слишком выматывающий. Зато из Омска можно доехать за 15 часов, а из Новосибирска - за 18.

После того, как вы доберетесь до города Балхаш, предстоит дорога до туристической базы или отеля. Из Балхаша ходят автобусы, можно заказать трансфер или такси.

Где можно отдохнуть на озере Балхаш?

В западной части озера вода практически пресная, а в восточной - солоноватая, на этом различия не заканчиваются: на западе озера мельче и вода более мутная, тогда как на востоке - воды глубже и прозрачнее.

На отдых с собой надо обязательно взять солнцезащитный крем, удобную одежду, головной убор и средство от насекомых. Сервис здесь пока оставляет желать лучшего, но на Балхаш обычно едут без особых ожиданий в этом плане. Поэтому жилье нужно выбирать тщательно, изучая, что входит в стоимость размещения, а что предоставляется за дополнительную плату, чтобы потом не возникало недопониманий.

Важно помнить, что в озере есть места, где запрещено купаться, включая прибрежную полосу Зеленого мыса; прибрежную полосу соленого озера в бухте Бертыс; юго-западную сторону города Балхаш, где дамба, ТЭЦ, садоводческое общество и хвостохранилище.

Базы отдыха на озере Балхаш

На берегах Балхаша у различных населенных пунктов располагаются многочисленные базы отдыха, санатории и отели. Больше всего их на северно-западном берегу.

Со стороны Карагандинской области (северное и северо-западное побережье) самые популярные базы отдыха находятся в Чубар-Тюбеке, Торангылыке, Балхаше, Шубартубеке и Приозерске. Вода здесь пресная, большинство пляжей песчаные, иногда есть галька. Вход в воду пологий, но в некоторых местах берега скалистые.

Со стороны Алматинской области достойные места размещения можно найти в основном в поселке Лепсы. Вода там соленая, берег песчаный и пологий.

Какая рыба водится в озере Балхаш?

Рыболовный промысел очень развит на Балхаше, это один из основных водоемов Казахстана в области рыболовства. Сюда также приезжают любители рыболовного туризма и просто рыбаки-одиночки, которые ловят рыбу как с берега, так и с лодки. Если ловить с берега, рыба попадается мельче. В Балхаше обитают около 20 видов рыб, включая сомов, сазанов, судаков, воблу, окуней, карпов и карасей. Не все виды были здесь изначально, некоторые были завезены и прижились, например жерех, лещ, змееголов и аральский усач. Важно, что весной на период нереста рыбы вводится полный запрет на рыбалку. В 2023 году запрет сохранялся до 10 июня. Более того, рыбакам-любителям нужно получать лицензию на лов рыбы общим весом более 5 кг.