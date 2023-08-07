Что нужно знать об отдыхе на озере Алаколь: как добраться, где купаться?

Для любителей отдыха на природе поездка на озеро Алаколь - возможность познакомиться с приятным глазу ландшафтом Казахстана и насладиться тишиной. Хотя в Казахстане почти 50 тысяч озер, больших немного. И Алаколь входит в пятерку самых крупных водоемов страны и считается популярным озерным курортом, наравне с озером Балхаш.

Где находится озеро Алаколь?

Озеро расположено в юго-восточной части Казахстана, недалеко от границы с Китаем. Сейчас Алаколь находится на границе Жетысуской и Абайской областей: Абайская область была образована только в прошлом году, раньше это была часть Восточно-Казахстанской области. Совсем рядом с Алаколем находятся пресные озера Кошкарколь и Сасыкколь, вместе они образуют Алакольскую группу озер. На этой территории, включая острова озера алаколь, располагается Алакольский заповедник, которому десять лет назад был присвоен статус биосферного резервата ЮНЕСКО.

Интересно, что в Казахстане есть еще несколько озер, которые называются Алаколь, но они совсем маленькие и пресноводные, к тому же находятся совсем в другой части страны, на северной границе с Россией. Еще важно не перепутать Алаколь с киргизским озером Ала-Куль, которое находится в Центральном Тянь-Шане.

Почему Алаколь так называется?

Алаколь переводится с казахского языка как "многоцветное озеро". И это название полностью оправдано, так как вода в озере меняет свою окраску в зависимости от времени дня и года и погодных условий. От голубого и зеленого до серебристо-серого и пурпурного - каждый раз озеро предстает перед глазами в новом обличии, создавая неповторимую атмосферу.

Какое расстояние до Алаколя от Алматы?

От Алматы до озера Алаколь около 630 км, на автомобиле такое расстояние можно преодолеть за часов 8-10, но дорожное во многих местах покрытие оставляет желать лучшего. Тот, кто не располагает личным автотранспортом, может добраться до Алаколя на поезде (15-18 часов) или автобусе (9-12 часов, есть как спальные, так и сидячие откидные места). Из Алматы осуществляются прямые перелеты до города Ушарал. Лететь меньше часа, но от Ушарала еще нужно преодолевать 70 км до приозерного села Акши.

Из Астаны до Алаколя также можно добраться на поезде "Тальго" за почти 22 часа. Из столицы можно прилететь в два аэропорта, расположенных рядом с озером: Урджар (ближе к Жарбулаку) и Ушарал (ближе к Акше и Коктуме).

Поскольку Алаколь расположен на полпути между Усть-Каменогорском и Алматы, жители крупнейшего города на востоке Казахстана также любят приезжать к озеру. Кроме путешествия на машине на протяжении всего лета из Усть-Каменогорска можно добраться до Алаколя на автобусе и поезде (почти 17 часов до станции Жаланашколь, дальше час на автобусе до базы отдыха).

Покупать билеты на воздушный и железнодорожный транспорт стоит заранее, так как они довольно быстро раскупаются.

Что взять с собой на Алаколь?

При планировании отдыха на Алаколе необходимо подготовиться. В первую очередь, необходимо учесть, что на берегах озера пока что не слишком развита инфраструктура, поэтому необходимо взять все необходимое с собой, включая лекарственные препараты, солнцезащитные средства и очки, головной убор, удобную обувь для прогулок и захода в воду (не сланцы), а также средства от комаров и мошек, которых здесь очень много, и других насекомых. Стоит взять наличные деньги, поскольку банкоматов в этой местности пока мало.

Какая вода в озере Алаколь?

Алаколь - это горько-соленое озеро, его воды имеют хлоридно-натриевый состав, похожий на состав морской воды. Также в пробах воды из Алаколя был обнаружен довольно высокий уровень радона, что полезно при кожных, нервных и сердечно-сосудистых заболеваниях, а также улучшает кровообращение и обмен веществ. Кроме воды туристов интересует черная сероводородная грязь, также обладающая лечебными свойствами. Дополнительный плюс в том, что некоторые пляжи Алаколя покрыты черной шунгитовой галькой происхождения, благотворно влияющей на организм.

Сколько рек впадает в Алаколь?

В Алаколь впадают 15 рек, но ни одна не вытекает - это озеро бессточное. Средняя глубина озера - около 20 метров, но встречаются особенно глубокие места, до 54 метров. Пока другие озера высыхают, глубина Алаколя даже увеличилась за годы измерений.

Когда лучше ехать на Алаколь?

Купаться на озере можно только в летние месяцы и в самом начале осени, в остальное время воды Алаколя слишком холодны для купания. Несмотря на соленую воду Алаколь зимой замерзает и оттаивает только весной. Обычно купальный сезон на Алаколе официально открывают в начале июня, но максимально вода прогревается только к концу июля. В середине сентября уже начинают дуть ветра, поэтому бархатный сезон на озере приходится на вторую половину августа, когда вода в озере еще теплая, а температура воздуха снижается.

июнь - средняя температура воздуха +28°C, воды +22°C;

июль - воздух +35°C/вода +25°C;

август - воздух +29 °C/вода + 26°С.

Алаколь: где лучше отдохнуть?

Хотя Алаколь обладает огромным туристическим потенциалом и в этом направлении делаются определенные шаги и вкладываются средства, идеальных условий здесь пока ждать не стоит даже в самых дорогих отелях. Но учитывая то, что за последние 10 лет курорт действительно преобразился в лучшую сторону, в будущем отдых на этом озере будет еще более комфортным.

На берегах озера есть несколько основных курортных зон:

южный берег (Коктума и Акши);

восточный берег (Кабанбай, раньше село называлось Жарбулак).

На восточный берег едут как и просто на отдых, так и с лечебными целями, считается, что здесь воды более минерализованные и целебные. Но главное, что привлекает туристов в Кабанбае, особенно семьи с детьми - это пологие пляжи с удобным спуском в воду. Из-за этого в курортный сезон туристов здесь всегда больше. В меньше чем часе езды отсюда находится оздоровительный комплекс Барлык-Арасан с горячими источниками.

На южном берегу почище и меньше людей, а береговая линия с пляжами более протяженная, но и более узкая. Больше всего мест для размещения находится в Коктуме. Но и Акши набирает популярность, строятся новые отели, базы отдыха и гостиницы. На южном побережье лучше выбирать зоны отдыха, где нет обрывов над пляжами, поскольку там хоть и редко, но бывают обвалы. В Акши также есть пляжи на косе, где и безопасно и солнца достаточно, но добираться туда дольше.

Кроме личных предпочтений есть еще и транспортный фактор: из Алматы удобнее добираться до Акши и Коктумы, а из Усть-Каменогорска и Семея чаще едут в Кабанбай.