Вестник Кавказа

Махачкала проведет народную Спартакиаду

Махачкала проведет народную Спартакиаду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спартакиада народов Дагестана пройдет в республиканской столице. Это первое подобное мероприятие в новейшей истории региона.

Спартакиаду народов Дагестана впервые организуют в Махачкале, сообщает пресс-служба республиканского министерства спорта.

Спортивное мероприятие пройдет в апреле-мае текущего года. Как заявили в ведомстве, оно будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что это первое в новейшей истории Дагестана мероприятие подобного рода. Участники выяснят отношения в 17 видах спорта: единоборствах, легкой атлетике и т.д.

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