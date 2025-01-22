Махачкала проведет народную Спартакиаду

Спартакиада народов Дагестана пройдет в республиканской столице. Это первое подобное мероприятие в новейшей истории региона.

Спартакиаду народов Дагестана впервые организуют в Махачкале, сообщает пресс-служба республиканского министерства спорта.

Спортивное мероприятие пройдет в апреле-мае текущего года. Как заявили в ведомстве, оно будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что это первое в новейшей истории Дагестана мероприятие подобного рода. Участники выяснят отношения в 17 видах спорта: единоборствах, легкой атлетике и т.д.