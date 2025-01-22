Вестник Кавказа

Комиссию по расследованию пожара в отеле создали в парламенте Турции

парламент Турции
© Фото: сайт президента Турции
В Турции продолжается расследование по факту пожара, жертвами которого стали десятки человек. Он произошел на горнолыжном курорте неделю назад.

Парламент Турции сформировал комиссию по расследованию трагедии, произошедшей на прошлой неделе в отеле. Об этом сообщают местные СМИ.

В состав комиссии вошли 22 депутата. Отчет по итогам расследования будет подготовлен в ближайшие 3 месяца.

Трагедия на курорте Карталкая

В ночь с 20 на 21 января в гостинице в провинции Болу случился страшный пожар. Его жертвами стали 78 человек. По данному делу арестованы 18 человек.

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