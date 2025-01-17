Вестник Кавказа

Минимум двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Сочи

Минимум двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Сочи
© Фото: МВД Кубани
Авария с пострадавшими случилась в Сочи сегодня вечером. В ней участвовали три машины, одна из которых – микроавтобус. В результате ДТП один из автомобилей загорелся. В результате получили травмы несколько человек.

Дорожный инцидент с несколькими пострадавшими произошел поздно вечером в Сочи, рассказали в кубанском МВД.

По предварительным данным, местом событий стала улица Транспортная. Водитель автомобиля "Фольксваген" выезжал на дорогу с прилегающей территории. Совершая движение, он не пропустил ехавший по основной трассе автомобиль "Тойота", и произошло столкновение. Далее машина отлетела в третье авто – "Фиат", который охватило пламя.

Сведения по числу пострадавших будут обновляться. На данный момент наверняка известно о троих раненых - это водитель, взрослый пассажир и ребенок, ехавшие в "Фиате". Кроме того, пострадали и люди из "Тойоты".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Минимум двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Сочи
© Фото: МВД Кубани
Минимум двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Сочи
© Фото: МВД Кубани
885 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Более 600 туристов пострадали на горнолыжных курортах Сочи этой зимой

Более 600 туристов пострадали на горнолыжных курортах Сочи этой зимой

Спонтанные путешествия - названы самые популярные города России

Спонтанные путешествия - названы самые популярные города России

Курорты Юга России названы самыми популярными для отдыха в коттеджах зимой

Курорты Юга России названы самыми популярными для отдыха в коттеджах зимой

Туман не дал приземлиться в Узбекистане вылетевшему из Сочи самолету

Туман не дал приземлиться в Узбекистане вылетевшему из Сочи самолету

Паром между Сочи и Трабзоном запустят в марте

Паром между Сочи и Трабзоном запустят в марте

&quot;Азимут&quot; будет летать из Сочи в Анталью трижды в неделю

"Азимут" будет летать из Сочи в Анталью трижды в неделю

В Сочи отменили крещенские купания в море из-за непогоды

В Сочи отменили крещенские купания в море из-за непогоды

Шторм закрыл пляжи Сочи

Шторм закрыл пляжи Сочи

В Сочи обновят водовод за 1,5 млрд рублей

В Сочи обновят водовод за 1,5 млрд рублей

В Сочи задержали подозреваемого в краже 168 млн рублей из сейфовых ячеек

В Сочи задержали подозреваемого в краже 168 млн рублей из сейфовых ячеек

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы