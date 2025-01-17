Минимум двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Сочи

Авария с пострадавшими случилась в Сочи сегодня вечером. В ней участвовали три машины, одна из которых – микроавтобус. В результате ДТП один из автомобилей загорелся. В результате получили травмы несколько человек.

Дорожный инцидент с несколькими пострадавшими произошел поздно вечером в Сочи, рассказали в кубанском МВД.

По предварительным данным, местом событий стала улица Транспортная. Водитель автомобиля "Фольксваген" выезжал на дорогу с прилегающей территории. Совершая движение, он не пропустил ехавший по основной трассе автомобиль "Тойота", и произошло столкновение. Далее машина отлетела в третье авто – "Фиат", который охватило пламя.

Сведения по числу пострадавших будут обновляться. На данный момент наверняка известно о троих раненых - это водитель, взрослый пассажир и ребенок, ехавшие в "Фиате". Кроме того, пострадали и люди из "Тойоты".