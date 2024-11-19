Вестник Кавказа

Самолет столкнулся с птицами в Казахстане

Самолет столкнулся с птицами в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Борт FlyArystan, направлявшийся в Астану, столкнулся в птицами, но продолжил полет из-за отсутствия существенных повреждений.

Пассажирский самолет авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс из Уральска в Астану, столкнулся с птицами во время полета, передает пресс-служба перевозчика. 

Сообщается, что пилоты решили продолжить выполнение рейса, так как существенных повреждений самолет не получил. 

Когда лайнер приземлился, специалисты провели обследование самолета. В ходе экспертизы были выявлены повреждения фюзеляжа и лопаток компрессора одной из силовых установок. 

Останки пернатых теперь протестируют на ДНК для определения видовой принадлежности. 

В авиакомпании отметили, что за прошлый год на 30% возросло количество происшествий с птицами в воздухе.

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