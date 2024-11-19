Самолет столкнулся с птицами в Казахстане

Борт FlyArystan, направлявшийся в Астану, столкнулся в птицами, но продолжил полет из-за отсутствия существенных повреждений.

Пассажирский самолет авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс из Уральска в Астану, столкнулся с птицами во время полета, передает пресс-служба перевозчика.

Сообщается, что пилоты решили продолжить выполнение рейса, так как существенных повреждений самолет не получил.

Когда лайнер приземлился, специалисты провели обследование самолета. В ходе экспертизы были выявлены повреждения фюзеляжа и лопаток компрессора одной из силовых установок.

Останки пернатых теперь протестируют на ДНК для определения видовой принадлежности.

В авиакомпании отметили, что за прошлый год на 30% возросло количество происшествий с птицами в воздухе.