Ключевую ставку понизят в марте 2025 года? Ответ Центробанка

Российский Центробанк прокомментировал заявление депутата Государственной Думы от КПРФ Марии Прусаковой о снижении ключевой ставки в стране с марта 2025 года.
Парламентарий сегодня также сообщила, что ключевая ставка постепенно достигнет уровня 2023 года. По ее словам, об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией.
Однако пресс-служба опровергла данную информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности. Там же отметили, что Набиуллина не раскрывала точных сроков изменения ставки.
Помимо этого, в Банке России добавили, что траектория ключевой ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий.
«Прогнозная траектория опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания совета директоров по ставке 25 октября»
- Центробанк РФ