Вестник Кавказа

Ключевую ставку понизят в марте 2025 года? Ответ Центробанка

Центральный банк РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Центробанке прокомментировали сообщение депутата Госдумы о снижении ключевой ставки. Там подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.

Российский Центробанк прокомментировал заявление депутата Государственной Думы от КПРФ Марии Прусаковой о снижении ключевой ставки в стране с марта 2025 года.

Парламентарий сегодня также сообщила, что ключевая ставка постепенно достигнет уровня 2023 года. По ее словам, об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией.

Однако пресс-служба опровергла данную информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности. Там же отметили, что Набиуллина не раскрывала точных сроков изменения ставки.

Помимо этого, в Банке России добавили, что траектория ключевой ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий.

«Прогнозная траектория опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания совета директоров по ставке 25 октября»

- Центробанк РФ

 

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