Вестник Кавказа

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Чехии на COP29

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Чехии на COP29
В ходе COP29 президент АР Ильхам Алиев принял премьер-министра Чехии Петра Фиала, где стороны обсудили подготовку к конференции и развитие партнерства. Для чешского политика это первый визит в Азербайджан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в рамках COP29.

Чешский лидер поблагодарил Ильхама Алиева за приглашение на климатическую конференцию и отметил радость от первого визита в Азербайджан. Он также поздравил президента с отличной организацией мероприятия, несмотря на короткие сроки подготовки.

Помимо этого, политик передал, что представление на церемонии открытия было очень красивым и что оно отлично отражало культуру Азербайджана.

В ходе разговора Ильхам Алиев отметил прогресс, достигнутый в ходе COP29. Именно в Баку удалось достигнуть существенных продвижений по статье 6 Парижского соглашения об углеродных рынках, хотя обсуждения велись на протяжении 10 лет.

Он также вспомнил удовлетворение от собственного приезда в Чехию на саммит Европейского политического сообщества в 2022 году.

К концу встречи, стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества Азербайджана и Чехии в самых разных сферах.

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