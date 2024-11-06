Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Чехии на COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в рамках COP29.
Чешский лидер поблагодарил Ильхама Алиева за приглашение на климатическую конференцию и отметил радость от первого визита в Азербайджан. Он также поздравил президента с отличной организацией мероприятия, несмотря на короткие сроки подготовки.
Помимо этого, политик передал, что представление на церемонии открытия было очень красивым и что оно отлично отражало культуру Азербайджана.
В ходе разговора Ильхам Алиев отметил прогресс, достигнутый в ходе COP29. Именно в Баку удалось достигнуть существенных продвижений по статье 6 Парижского соглашения об углеродных рынках, хотя обсуждения велись на протяжении 10 лет.
Он также вспомнил удовлетворение от собственного приезда в Чехию на саммит Европейского политического сообщества в 2022 году.
К концу встречи, стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества Азербайджана и Чехии в самых разных сферах.