Вестник Кавказа

Площадь виноградников в Дагестане вырастет до 35 тыс га

Площадь виноградников в Дагестане вырастет до 35 тыс га
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По итогам 2024 года виноградники в Дагестане разрастутся до 35 тыс га. По данным республиканского правительства это 70% превысит план по закладкам насаждений.

До конца текущего года в Дагестане площадь виноградников увеличится на 1,2 тыс га, что на 70% превысит запланированные показатели. Таким образом, в республике будет 35 тыс га виноградных насаждений, рассказали в правительстве региона.

«Ведется подготовка к осенним посадкам винограда, в ходе которой плантаж для закладки новых виноградников поднят на площади более 284,5 гектара. В связи с чем ожидаемая на конец текущего года площадь закладки составит более 1264 гектаров, на 70% превышая индикаторный показатель»

- правительство Дагестана

Закладка виноградников осенью проводит с середины ноября до конца декабря, когда начинаются заморозки.

Отметим, что на Дагестан приходится более 25% всех виноградников в России.

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