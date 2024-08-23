Вестник Кавказа

Лидеры стран Центральной Азии прибыли в Баку

Cop29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президенты стран Центральной Азии прибыли в Азербайджан. Они примут участие в Конференции по климату, которая началась сегодня в Баку.

Президенты государств Центральной Азии – Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана – прилетели в Азербайджан.

Сперва в аэропорту Гейдар Алиев приземлился самолет с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. В аэропорту его встретил глава Минздрава Теймур Мусаев и другие лица.

Затем в Баку прибыл таджикский глава Эмомали Рахмон. В воздушной гавани его встречали министр труда и соцзащиты Сахиль Бабаев и другие официальные лица.

Сразу после этого прилетел руководитель Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Его встретили глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров и ряд официальных лиц страны.

Стоит добавить, что лидеры стран Центральной Азии прибыли в Азербайджан, чтобы принять участие с 29-й Конференции ООН по климату, которая началась сегодня.

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