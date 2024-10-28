В Сочи опять начался массовый мор рыбы

Экологи курортного Сочи снова зафиксировали массовый мор рыбы в реке Восточный Дагомыс.
На немаленьком участке реки они нашли 1138 погибших рыб различных пород, после чего отобрали пробы воды, грунта и погибших особей, чтобы установить причину массовой гибели обитателей речных вод, передает ТАСС.
Впрочем, причины очевидны - обследуя акваторию, специалисты нашли место сброса в реку сточных вод, о происшествии уже проинформирована Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура.
Это – не первый случай массового мора рыбы в реке: в третьей декаде октября Telegram-канал Сочинского географического общества (СГО) опубликовал видео, в котором по реке плывет дохлая рыба, а другая ее часть выпрыгивает из воды, извиваясь в конвульсиях. Тогда член СГО Константин Глазов предположил, что это могло произойти из-за слива в реку химикатов.