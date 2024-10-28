Вестник Кавказа

В Сочи опять начался массовый мор рыбы

Горная река
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Экологи курортного Сочи бьют тревогу: в реке Восточный Дагомыс они обнаружили больше тысячи особей погибшей рыбы: как полагают специалисты, причиной мора стал сброс сточных вод одним из предприятий города.

Экологи курортного Сочи снова зафиксировали массовый мор рыбы в реке Восточный Дагомыс.

На немаленьком участке реки они нашли 1138 погибших рыб различных пород, после чего отобрали пробы воды, грунта и погибших особей, чтобы установить причину массовой гибели обитателей речных вод, передает ТАСС.

Впрочем, причины очевидны - обследуя акваторию, специалисты нашли место сброса в реку сточных вод, о происшествии уже проинформирована Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура.

Это – не первый случай массового мора рыбы в реке: в третьей декаде октября Telegram-канал Сочинского географического общества (СГО) опубликовал видео, в котором по реке плывет дохлая рыба, а другая ее часть выпрыгивает из воды, извиваясь в конвульсиях. Тогда член СГО Константин Глазов предположил, что это могло произойти из-за слива в реку химикатов.

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