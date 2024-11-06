Вестник Кавказа

Борьба за планету важнее выборов – Джон Подеста на COP29

Борьба за планету важнее выборов – Джон Подеста на COP29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США на климатической конференции в Баку представляет советник президента по климату Джон Подеста, который выступил с заявлением. Подеста заявил о важности климатической повестки и отметил высокие ожидания Вашингтона от COP29.

Старший советник президента США по зеленой энергии и эконовациям  Джон Подеста выступил на климатической конференции ООН в Баку COP29. 

Подеста в своем выступлении затронул тему прошедших в США президентских выборов. По словам советника, борьба за климат на планете важнее внутренней политической борьбы в стране. 

"Борьба за планету важнее выборов. Потому что мы все сталкиваемся с климатическим кризисом. 22 июля стал самым жарким днем в истории. Последствиями жизни на стремительно нагревающейся планете являются не только разрушение коралловых рифов и таяние ледяных щитов, но эта проблема окружает нас повсюду"

– Джон Подеста

Подеста отметил исключительно важное значение COP в контексте решения климатических вопросов. Это событие, по словам американского советника, может спасти миллионы жизней. От конференции в Баку в США ждут значительного прогресса в деле проектирования комплексных мер по улучшению экологической ситуации в мире, передает АПА. 

"Нам есть о чем поговорить. США ожидают весомых результатов в ближайшие недели"

– Джон Подеста

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