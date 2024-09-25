Вестник Кавказа

Заблудившихся туристов спасли в Крыму

Заблудившихся туристов спасли в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Группа туристов потерялась сегодня в темноте в Бахчисарайском районе. Видео с места событий опубликовало МЧС Крыма, сотрудники которого помогли заблудившимся.

Молодых туристов спасали сегодня на горе Бойко, расположенной в Бахчисарайском районе, рассказали в крымском МЧС.

В ведомстве сообщили, что помощь запросила группа из пяти человек. Когда стемнело, они потеряли тропу и не могли найти направление, которое вывело бы их из леса.

Спасатели вели поиск как на автомобилях, так и пешком. Параллельно они связались с туристами по телефону и озвучили им необходимые рекомендации.

Вскоре туристов нашли. Спасатели доставили их к самому близкому населенному пункту – селу Соколиному.

Помощь медиков никому не понадобилась.

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