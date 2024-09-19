В Бахчисарайском районе Крыма искали заблудившихся туристов

Минувшей ночью в горах Крыма заблудилась семейная пара туристов – на их поиски была направлена группа спасателей, которая нашла путешественников в лесу и помогла им вернуться домой.

Минувшей ночью крымские спасатели искали в лесу в Бахчисарайском районе семейную пару, заблудившуюся в горах, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Семейная пара сбилась с лесной тропы, когда уже начало темнеть, и не смогла выйти на нее, запросив о помощи, отметили в ведомстве, передает "АиФ-Крым".

К счастью, поиски продлились недолго - спасателям эта территория прекрасно знакома, и вскоре заблудившиеся были найдены, им выбраться на тропу, ведущую на базу.

Медицинская помощь супружеской паре не потребовалась, добавили в МЧС Крыма.