Вестник Кавказа

Канатку запустили после ремонта на Эльбрусе

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гондольная канатная дорога на Эльбрус вновь работает после регламентных работ. Специалисты проверили канаты и опоры, а также заменили некоторые части подъемника.

Гондольная канатная дорога на Эльбрусе – одна из ключевых инфраструктурных частей самой высокой горы России и Европы. Проложенная на высоте свыше 3000 м, она обеспечивает возможность для туристов и альпинистов подняться на вершину Эльбруса.

Однако инфраструктура требует регулярного обслуживания и ремонта для обеспечения безопасности посетителей. В процессе профилактических мероприятий специалисты проверяют состояние канатов, опор, креплений и других ключевых элементов подъемника. В случае выявления износа или повреждений, производят замену деталей, обеспечивая надежное функционирование канатной дороги.

"Все запланированные работы завершены. Служба эксплуатации за сравнительно небольшой период времени провела серьезный техосмотр конструкций. После дефектоскопии канатов на первой и третьей очереди на малой скорости прогнали канатку. По итогам проверки работоспособности и обеспечения безопасности мы получим техническое освидетельствование дороги, которое позволило запустить ее в эксплуатацию"

– заместитель гендиректора Кавказ.РФ Хиса Беккаев

По его словам, безопасность посетителей – приоритет для всех, кто связан с обслуживанием и эксплуатацией гондольной канатной дороги на Эльбрусе. Регулярные проверки, тщательное обновление и систематическое обслуживание позволяют минимизировать риски и обеспечивать безопасность.

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