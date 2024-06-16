Янина Копайгородская задержана в связи с растратой

Жена бывшего мэра Сочи задержана полицией. Ее обвиняют в растрате. Сам Копайгородский также находится под стражей.
Янина Копайгородская, супругу экс-мэра Сочи задержана, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
«После допроса Янины Копайгородской в качестве подозреваемой в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере, которое было возбуждено в отношении ее мужа Алексея Копайгородского, следователи приняли решение о ее задержании»
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Адвокат Елизавета Меткина уточнила, что ее клиентка обвиняется в особо крупной растрате.
Напомним, бывший чиновник Копайгородский арестован с 25 сентября этого года. Пост мэра Сочи он покинул в середине мая.